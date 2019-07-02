40 дітей отруїлися в таборі "Салют" у селі Коблево, на Миколаївщині. Попередній діагноз - кишкова інфекція. 16 дітлахів доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Причину отруєння наразі встановлюють. Однак батьки малечі впевнені - причина в антисанітарії та неякісному харчуванні. Сьогодні табір проінспектує комісія обласного управління охорони здоров'я та департаменту соціального захисту.