Мы пересмотрим пенсионную реформу и отменим содержащиеся в ней дискриминационные нормы. Об этом сегодня на брифинге в парламенте заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская., комментируя повышение с 1 июля пенсий и социальных стандартов.

"Вчера в Украине, впервые в этом году, повысилась минимальная пенсия. Правительство Гройсмана проиндексировало ее на целых 2,5 доллара (67 гривен)! При этом для миллионов украинских пенсионеров это повышение и вовсе не превысило смешную сумму в 3,5 гривны. В этом - весь цинизм осколков представителей команды Порошенко, которая воровала миллионы на оборонном секторе, платила и продолжает платить миллионные зарплаты чиновникам, но при этом мизерными пенсиями и космическими тарифами просто издевается над миллионами пенсионеров", - отметила народный депутат.

По ее словам, после выборов и полной перезагрузки власти будут пересмотрены прожиточный минимум, социальные стандарты и размер пенсий, и это четко прописано в программе "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Мы пересмотрим принятую режимом Порошенко пенсионную реформу и отменим все дискриминационные нормы, которые она содержит. Это и уменьшение коэффициента расчета пенсий с 1,35 до 1, и отмена права досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей и соцработников - по нашему обращению эту норму уже признал незаконной Конституционный суд. Я уверена, что после победы на выборах мы сможем провести справедливый перерасчет пенсий и пересмотреть социальные стандарты, вернув гражданам Украины возможность жить, а не выживать в своей стране. Это одна из наших главных задач!" - отметила оппозиционный политик.