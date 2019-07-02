Как отметил Михаил Папиев, постоянный рост цен на продукты питания - это закономерный результат отмены госрегулирования цен на товары первой необходимости.

"Отменив в 2017 году госрегулирование цен, правительство отпустило стоимость продуктов в свободное плавание. В условиях стабильно высокой инфляции, данное решение привело к крайне негативным последствиям. За пять лет социальная продуктовая корзина подорожала почти в три раза. И более чем скромный рост доходов населения никак за ней не поспевает", - сказал Папиев.

Оппозиционный политик подчеркнул, что в условиях экономического кризиса, низких зарплат, пенсий и социальных выплат контроль за ценами является жизненной необходимостью.

"Разрушительная социально-экономическая политика прошлой власти не оставила людям надежды ни то, что на повышение благосостояния, а даже просто на нормальную жизнь. В особенно тяжелой ситуации оказались пенсионеры, после уплаты коммуналки и покупки лекарств, люди в XXI веке в центре Европы живут впроголодь. Именно поэтому возобновление госрегулирования цен является одной из первоочередных задач "Оппозиционной платформы - За жизнь". После победы на выборах мы также обеспечим повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсии до 7000 грн . А об этом позоре, когда граждане страны с огромным промышленным потенциалом, землей не могут нормально питаться и жить, можно будет забыть как о страшном сне", - подчеркнул парламентарий.