Без возвращения госконтроля за ценами, подорожание продуктов не остановить - Папиев [ Редактировать ]
Без возвращения госконтроля за ценами, подорожание продуктов не остановить. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Михаил Папиев, комментируя данные "Инфляционного барометра".
Так, по состоянию на 25 июня, по сравнению с аналогичной датой прошлого года, масло, сало, свинина, колбасы и сыры подорожали более чем на 15%.
Как отметил Михаил Папиев, постоянный рост цен на продукты питания - это закономерный результат отмены госрегулирования цен на товары первой необходимости.
"Отменив в 2017 году госрегулирование цен, правительство отпустило стоимость продуктов в свободное плавание. В условиях стабильно высокой инфляции, данное решение привело к крайне негативным последствиям. За пять лет социальная продуктовая корзина подорожала почти в три раза. И более чем скромный рост доходов населения никак за ней не поспевает", - сказал Папиев.
Оппозиционный политик подчеркнул, что в условиях экономического кризиса, низких зарплат, пенсий и социальных выплат контроль за ценами является жизненной необходимостью.
"Разрушительная социально-экономическая политика прошлой власти не оставила людям надежды ни то, что на повышение благосостояния, а даже просто на нормальную жизнь. В особенно тяжелой ситуации оказались пенсионеры, после уплаты коммуналки и покупки лекарств, люди в XXI веке в центре Европы живут впроголодь. Именно поэтому возобновление госрегулирования цен является одной из первоочередных задач "Оппозиционной платформы - За жизнь". После победы на выборах мы также обеспечим повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсии до 7000 грн . А об этом позоре, когда граждане страны с огромным промышленным потенциалом, землей не могут нормально питаться и жить, можно будет забыть как о страшном сне", - подчеркнул парламентарий.
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