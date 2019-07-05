Жінка заявила, що хоче розлучення, бо боїться за своє життя

Емір Дубая подав до суду на свою дружиною, яка втекла від нього в Європу. Принцеса Хайя бінт аль-Хусейн молодша, шоста дружина шейха - втекла разом з двома дітьми, прихопивши також 56 мільйонів доларів.

Спочатку вона попросила про притулок в Німеччині, а нині перебуває у Лондоні. Жінка заявила, що хоче розлучення, бо боїться за своє життя.