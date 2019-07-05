Емір з ОАЕ судитиметься з жінкою [ Редактировать ]
Емір Дубая подав до суду на свою дружиною, яка втекла від нього в Європу. Принцеса Хайя бінт аль-Хусейн молодша, шоста дружина шейха - втекла разом з двома дітьми, прихопивши також 56 мільйонів доларів.
Спочатку вона попросила про притулок в Німеччині, а нині перебуває у Лондоні. Жінка заявила, що хоче розлучення, бо боїться за своє життя.
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Емір Дубая судитиметься із шостою дружиною
Емір Дубая подав до суду на свою дружиною, яка втекла від нього в Європу. Принцеса Хайя бінт аль-Хусейн молодша, шоста дружина шейха - втекла разом з двома дітьми, прихопивши також 56 мільйонів доларів
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