Зберегти природу: на Черкащині за підтримки Сергія Рудика впорядковують місцеві пляжі [ Редактировать ]
У Черкаській області місцеві жителі озброїлись лопатами та назбирали кількадесят мішків з непотребом. Як, нікого не чекаючи, - прибрати у себе в околицях?
Чистий пісок та безкрайній Дніпро. Цей пейзаж - справжня візитівка Червоної слободи, на Черкащині. На пляжі завжди багато людей, розповідає власник місцевого кафе. Для зручності відпочивальників Олександр поставив урни ледь не під кожним кущем - сміття після пляжників залишається чимало.
"Один сміттєвий бак, тут урна, там біля лавочки трохи прикопаний - щоб пейзаж був. Ну, і там, далі, ще два - один, другий. Для пластикових відходів - окремо", - показує Олександр, власник кафе.
Щоправда, деякі відпочивальники урни не помічають - весь пляж засипаний пляшками, обгортками, пластиковим посудом та недопалками. Прибрати непотріб місцеві жителі вирішили гуртом. "Озброїлись мішками" і чистять кожен метр мальовничого берега.
Володимир обурюється - сміття тут скрізь. Каже - непотріб розкидають не тільки приїжджі, а й місцеві.
"Погано те, що народ не привчений до того, що вже як прийшли - то можна і прибрати за собою", - говорить Володимир Синявський, житель села Червона Слобода.
На велику толоку прийшло близько сотні небайдужих селян. Підтримав людей і нардеп Сергій Рудик. Каже: це прибирання - символічне, адже сьогодні Україна відзначає День Дніпра.
"Проходить Дніпро через чотири села - це Сагунівка, Худяки, це Леськи і Червона Слобода, з якої ми традиційно стартуємо. Головне - це "плюсик в карму". Ми не зможемо зробити революцію у сміттєприбиранні, тому що перекрити великі промислові підприємства, які по ходу Дніпра скидають свої відходи - звичайно, одним прибиранням не обійтися. Але - це наш вклад, кожної людини", - говорить Сергій Рудик, народний депутат.
Тільки на березі Червоної Слободи волонтери зібрали майже півсотні мішків непотребу. В інших селах - ще більше. Люди побоюються, - після сьогоднішньої Купальської ночі їм знову доведеться прибирати чергову порцію непотребу після відпочивальників.
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