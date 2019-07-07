Возвращение моряков в Украину: Зеленский сделал заявление [ Редактировать ]
В воскресенье, 7 июля, Владимир Зеленский в Одессе встретился с личным составом Военно-морских сил Украины и поздравил их с профессиональным праздником. Также Зеленский подчеркнул, что он и его команда делают все, чтобы скорее освободить пленных украинских военных моряков.
"Сегодня здесь присутствуют семьи наших пленных моряков, и я кланяюсь вам за ваше мужество и выдержку. Не буду много говорить. Поверьте, мы работаем и днем, и ночью, чтобы вернуть наших моряков домой. И я лично делаю все, чтобы слова о возвращении наконец-то превратились в крепкие объятия с вашими ребятами", - сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал увольнения четырех глав таможни.
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