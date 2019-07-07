Под Полтавой разбился самолет, погиб пилот [ Редактировать ]
В Полтавской области в результате падения легкомоторного самолета один человек погиб, еще один травмирован.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет упал на поле пшеницы в селе Плехов Оржицкого района.
Сообщение о падении самолета поступило спасателям 7 июля в 15:32.
"В результате аварии погиб один человек, еще один человек травмирован",- говорится в сообщении. В ГСЧС отмечают, что самолет после падения не загорелся.
Накануне сообщали, что под Харьковом упал учебный самолет.
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