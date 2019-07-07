В Полтавской области в результате падения легкомоторного самолета один человек погиб, еще один травмирован.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, самолет упал на поле пшеницы в селе Плехов Оржицкого района.

Сообщение о падении самолета поступило спасателям 7 июля в 15:32.

"В результате аварии погиб один человек, еще один человек травмирован",- говорится в сообщении. В ГСЧС отмечают, что самолет после падения не загорелся.

Накануне сообщали, что под Харьковом упал учебный самолет.