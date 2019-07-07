У Флориді відбувся вибух у торговому центрі [ Редактировать ]
Що стало причиною вибуху у Флориді? Чому у Франкфурті оголосили евакуацію? Та як пройшов перший забіг із биками в іспанській Памплоні? Про це та інше - в нашому огляді.
Вибух у торговому центрі міста Плантейшн, штат Флорида. Двадцятеро людей постраждали, двох ушпиталили у важкому стані. Одна зі стін торгового центру - завалилася, у сусідніх будівлях повилітали шибки. Пожежники, які працювали на місці аварії, кажуть: причиною вибуху став пошкоджений газогін. У поліції офіційно цього ще не підтвердили.
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16 тисяч людей евакуювали у Франкфурті, аби знешкодити бомбу часів Другої світової. Снаряд вагою у півтони виявили будівельники, неподалік штаб-квартири Європейського центробанку. У тому ж районі поліцейський відділок, залізничний вокзал і будинок для літніх людей. Рух транспорту перекрили ще зранку. Операцію зі знешкодження сапери провели ввечері. Для тих, хто не мав прихистку, організували тимчасові пункти допомоги.
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20 тисяч співробітників - планують звільнити у німецькому Deutsche Bank. Це майже п'ята частина усіх працівників. До таких заходів вдалися через провал переговорів про злиття з головним конкурентом - Коммерц-банком - у квітні цього року. Останнім часом Дойче банк зазнавав збитків - торак акції компанії здешевшали на чверть. Фінустанова також потрапила у низку скандалів, пов'язаних із відмиванням грошей.
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Свято для відчайдухів. В іспанській Памплоні відбувся перший цьогорічний забіг із биками. Це головна розвага на фієсті Сан-Фермін, яка триватиме увесь тиждень. У перегонах з розлюченими тваринами постраждали щонайменше п'ятеро чоловіків. Серед них - двоє американських туристів. Щороку під час таких забігів бики здіймають на роги десятки сміливців.
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Операція "Нічна варта" - почнеться відзавтра в амстердамському художньому музеї. Там реставруватимуть однойменну картину Рембрандта. 12 майстрів працюватимуть над полотном протягом 10 місяців у спеціальній скляній камері. Поступово відновлюватимуть кожен шар зображення. Стежити за процесом можна буде і в самому музеї, і під час трансляції на його сайті.
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Святковим парадом - відзначили день народження художниці Фріди Кало в передмісті Мехіко. Сотні жінок вдягли яскраві сукні, у стилі мисткині. І пройшлися вулицями району, де вона жила - з музикою і піснЯми. Фріда Кало - найвідоміша мексиканська художниця. Прославилась завдяки своїм революційним поглядам і активною боротьбою за права жінок.
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Із жінкою на шиї. Випробувати родину на міцність - можна було на щорічному чемпіонаті у Фінляндії. Там влаштовують перегони, на яких чоловіки мають нести своїх дружин чи подруг на плечах - і при цьому долати різні перешкоди. Перемогу здобула пара з Литви - на десяту долю секунди вони випередили суперників-фінів.
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У Франції ж - змагалися стригалі овець. На чемпіонат з'їхалися три сотні фахівців з усього світу. Глядачів - 50 тисяч. Журі оцінює і швидкість, і якість стрижки. Шерсть треба зрізати цілим шматком. Учасники переконують - це справжній спорт, для якого потрібні сила і витривалість.
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