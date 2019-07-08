З речами на вихід. В Дніпрі з реабілітаційного центру виписали кілька десятків дітей-аутистів. Цей заклад в області єдиний. Де тепер навчати дітей, розбиралася Олена Мендалюк.

Сина Оксани не брав на реабілітацію чи на навчання жодний приватний або державний заклад. У хлопчика особливості розвитку - аутизм. Він складно взаємодіє з оточуючим світом. Аби не тривожити дитину, жінка залишила його вдома з дідусем та бабусею. У центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів її син вже 2 тижні. Жінка каже, вперше за 8 років бачить свого сина спокійним.

"Если он там не хочет кушать или не хочет в туалет. Он просто. Так как он не может это сказать, он начинает это эмоционально вызывать, как сказать, в агрессию. Начинает быть агрессивным, начинает щипаться, кусаться, убегать. А сейчас он просто отказывается, говорит, я не хочу и все спокойно проходит", - говорить Оксана Дудко, мати.

Кілька днів тому директор закладу відправив сина Оксани та ще кілька десятків дітей на вимушені канікули. Батьки кажуть, аби дитина продовжила навчання, треба пройти спеціальну комісію.

"1 августа будет комиссия, которая будет решать продолжит ли реабилитацию в этом центре мой ребенок и на какой срок. Это может быть один месяц, опять отчисление отпять сбор всех документов и ожидание в очереди пока будут реабилитироваться возможно какие-то дети", - говорить Тетяна Афанасьєва, мати.

Центр такого типу - єдиний в області. Програму розробили самі батьки.

"На сегодняшний день государство не может реабилитировать не то чтобы качественно, а просто реабилитировать детей. Один воспитатель на 10 детей, а в старшей группе один воспитатель на 12 детей. Это физически не возможно контролировать детей с такими сложностями и давать им еще какую-то реабилитацию", - говорить Костянтин Проненко, вихователь Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Керівництво центру каже - заклад переповнений. Реабілітацію проходить майже 100 дітей, а місць всього 85.

"Курс реабилитации от месяца до 6 месяцев. Дети этих родителей. которые сейчас поднимают этот вопрос, он здесь находятся 2 года", - говорить Володимир Кузьмін, заступник директора Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

В Дніпропетровській обладміністрації розповідають: в черзі на реабілітацію 40 дітей.

"На чергову сесію, будемо виносити рішення по розширенню і по збільшенню в центрі кількості штатних одиниць в їхній структурі ", - говорить Валентина Сливна, заступник директора департаменту соціального захисту Дніпропетровської облдержадміністрації

До навчання діти зможуть повернутися вже 1 серпня. Чиновники обіцяють розширити реабілітаційний центр за рахунок облаштування горішнього поверху. У найближчі півроку мають виділити кошти та провести ремонт.