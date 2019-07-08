Жалюзи не без основания считаются наиболее востребованным аксессуаром для установки на окна в жилых помещениях. Они удобны, позволяют регулировать степень освещенности, красивы внешне и просты в уходе.

Современный ассортимент жалюзи - это продукция десятков брендов, разные типы конструкция и еще более широкий выбор цветовой палитры.

Определим основные критерии, которыми можно руководствоваться, неважно, хотите вы заказать жалюзи в Харькове, Одессе или Киеве. Их всего четыре.

1. Тип конструкции

2. Цвет

3. Габариты

4. Вид монтажа

Конструкция

Если цвет для жалюзи можно выбирать, отталкиваясь от собственных предпочтений, то от конструктивных особенностей будет зависеть и срок службы, и комфорт эксплуатации. Кроме того, для разных помещений подойдут разные типы жалюзи. Например, для школ и офисов оптимальным выбором станут вертикальные модели, для спальни - жалюзи с возможностью регулировать интенсивность освещения, а для кухни - горизонтальные модели.

Если верить статистике крупнейших магазинов, сегодня жалюзи устанавливают около 40% потребителей. Рулонные или классические шторы выбирает каждый второй покупатель, а на долю римских штор приходится всего 10%.

Если говорить конкретно о жалюзи, то чуть меньше половины продаж приходится на стандартные модели. Остальной объем поровну делят между собой жалюзи "день-ночь" и так называемые модели "венус", предназначенные специально для установки на пластиковые окна.

Цвет

Несмотря на то, что профильные поставщики предлагают практически безграничную цветовую гамму для жалюзи, потребители чаще других выбирают либо белые, либо бежевые варианты. На их долю приходится около 60% заказов.

Коричневые, серые и желтые жалюзи пользуются чуть меньшим спросом. А на черные и другие экзотические варианты суммарно приходится всего 5%.

Вид монтажа и габариты

Выбирая жалюзи, следует принять во внимание то, как они будут крепиться на окно (стену, откос), а также учесть габариты самого окна и тип его открывания.

Большинство габаритов стандартизированы, поэтому если у вас нестандартный оконный проем, возможно, придется заказывать изготовление жалюзи по индивидуальному чертежу. Для окон с большими рамами в некоторых случаях оправдано устанавливать раздельные модели.

Монтироваться современные жалюзи могут, как внутри, так и снаружи проема, а также непосредственно на раму окна. Однако в случае с ПВХ окнами установка креплений простых жалюзи может повредить целостность конструкции - для пластиковых рам оправдано заказать модели "венус".