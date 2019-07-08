Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. И этот раз не стал исключением: Королева опубликовала видео, которое вызвало бурю эмоций и комментариев у пользователей сети.

На видео певица, исполняя вокальную композицию, поздравляет подписчиков с праздником Ивана Купала. Королева использовала маски, созданные разработчиками социальной сети к празднованию.

Опубликованное видео вызвало бурю комментариев у поклонников творчества артистки:



"Смотрю и улыбка до ушей! До чего же энергетика светлая, позитивная", "Пьяная баба", "Безумно позитивная, очень классная, естественная, без понтов как у некоторых, хотя популярности и таланта побольше чем у многих. Огромного счастья тебе Наташа", "Похоже спивается не только Волочкова. Скоро Королева разведется. Вот тебе и желтые тюльпаны", "Пить надо меньше,а выпил не рисуйся".

Напомним, Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.

Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.