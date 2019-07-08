"Похоже спивается не только Волочкова": Наташа Королева шокировала внешним видом [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. И этот раз не стал исключением: Королева опубликовала видео, которое вызвало бурю эмоций и комментариев у пользователей сети.
На видео певица, исполняя вокальную композицию, поздравляет подписчиков с праздником Ивана Купала. Королева использовала маски, созданные разработчиками социальной сети к празднованию.
В моем детстве самый любимый славянский праздник #иванакупала ! Ох, как я в деревне Летки под Киевом у бабушки прыгала через костры, плела венки, и загадывала сокровенные желания ночью на речке!!! И шо вы думаете ? Все желания исполнились !😜🤘🏻
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Опубликованное видео вызвало бурю комментариев у поклонников творчества артистки:
"Смотрю и улыбка до ушей! До чего же энергетика светлая, позитивная", "Пьяная баба", "Безумно позитивная, очень классная, естественная, без понтов как у некоторых, хотя популярности и таланта побольше чем у многих. Огромного счастья тебе Наташа", "Похоже спивается не только Волочкова. Скоро Королева разведется. Вот тебе и желтые тюльпаны", "Пить надо меньше,а выпил не рисуйся".
Напомним, Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с вгнешним видом мужа Королевой.
по теме
Располневшая Королева в купальнике шокировала поступком (видео)
Королева часто радует поклонников забавными видео и этот раз не стал исключением
Наташа Королева шокировала нарядом "из прошлого века"
Наташа Королева часто радует поклонников новыми публикациями. Этот раз не стал исключением
"Колхоз": Наташа Королева шокировала поклонников новым видео
Королева часто радует поклонников новыми фото и в основном все они шокируют публику
Лобода подогрела слухи о новом романе
Так, звезда опубликовала снимок в Instagram, где запечатлена с неизвестным мужчиной
Муж Наташи Королевой с рогами шокировал фанаток
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, постоянно радует поклонников новыми образами