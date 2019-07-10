Американець вигадав оригінальний спосіб примусити владу залатати яму [ Редактировать ]
Ремонт у подарунок. Американець зі штату Міссурі вигадав оригінальний спосіб примусити шляховиків залатати яму. Не в змозі достукатися до посадовців із проханням полагодити дорогу, чоловік улаштував день народження ями, коли їй виповнилося три місяці.
Фото та відео з події миттєво стали популярними в інтернеті, що змусило владу врешті-решт залатати вибоїну. На радощах винахідливий добродій влаштував із цього приводу вечірку.
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