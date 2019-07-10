Пікет біля офісу президента. Мітингували представники націоналістичних сил. Приводом стали одразу кілька заяв глави держави та представників його команди.

Зокрема, націоналісти виступають за проведення військового параду на День Незалежності і проти скасування мораторію на продаж землі. Крім того, закликають - не спекулювати на темі державної мови.

"Сьогодні ми говоримо про те, що існують якісь спроби позбавити українську мову статусу державної. Ми говоримо, що отримати черговий ляпас і не дати ветеранам пройти на День Незалежності парадом - це ляпас для тих, хто захищав і захищає країну ми говоримо про те, що йдуть розмови про продаж землі. Земля, яка продається під час війни - вона коштує безцінь. Тому дуже багато питань, які накопичились сьогодні. Ми вийшли сказати стоп - зупиніться", - вважає Олександр Алфьоров, речник Національного Корпусу.

"Нас абсолютно не задовільняє антинаціональна позиція теперішньої влади. Таке враження, що вони хочуть вести чисто таку малоросійську політику. Але також ми бачимо, щу у них немає зовсім чіткого бачення, як вести економічну і соціальну політику в країні", - говорить Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода".