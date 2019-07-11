З молотка підуть кубки, медалі, ракетки і навіть спортивна форма тенісиста

Зірка німецького тенісу Борис Беккер змушений продавати свої трофеї на аукціоні, щоб заплатити кредиторам. Свого часу він був наймолодшим переможцем турніру у Вімблдоні.

Потім завойовував цей титул іще двічі. Нині суд визнав його банкрутом. Тож із молотка підуть кубки, медалі, ракетки і навіть спортивна форма тенісиста.