Зірку німецького тенісу визнали банкротом [ Редактировать ]
Зірка німецького тенісу Борис Беккер змушений продавати свої трофеї на аукціоні, щоб заплатити кредиторам. Свого часу він був наймолодшим переможцем турніру у Вімблдоні.
Потім завойовував цей титул іще двічі. Нині суд визнав його банкрутом. Тож із молотка підуть кубки, медалі, ракетки і навіть спортивна форма тенісиста.
по теме
Суд Мадрида "подарував" Хуліо Іглесіасу сина
Запізніле батьківство. Суд у Мадриді визнав Хуліо Іглесіаса батьком 43-річного іспанця Ксав'єра Санчеса-Сантоса. Розгляд справи тривав три десятиліття
"Откровения уже пугают": Тина Кароль шокировала новым фото
Известная украинская певица Тина Кароль не перестает удивлять поклонников сменой имиджа
У США можуть закрити справу проти Кевіна Спейсі
Звинувачення проти кінозірки - мовляв, чіплявся і розпускав руки - висунули загалом більше 30 чоловіків, в тому числі і колеги по знімальному майданчику
Німецький археолог готується здійснити небезпечну мандрівку
Домінік Герлітц та його однодумці хочуть показати, де саме пролягали морські торговельні шляхи ще за часів фараонів
Украинская теннисистка выиграла первый титул в сезоне
19-летняя украинская теннисистка Екатерина Завацкая победила на турнире в Биелла (Италия) под эгидой Международной федерации тенниса (ITF)