Зловмисникам може світити до 12 років ув'язнення

Групу торгівців "важкими" наркотиками викрила поліція. Вони продавали метадон і трамадол у Центральному та Південному регіонах України. А метадон - іще й виготовляли.

Виробника правоохоронці затримали. Заскочили на гарячому і кількох постачальників - просто під час оборудки. Правоохоронці вилучили наркотики та прекурсори на півмільйона гривень.

Зловмисникам може світити до 12 років ув'язнення.