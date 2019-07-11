Поліція викрила торгівців "важкими" наркотики [ Редактировать ]
Групу торгівців "важкими" наркотиками викрила поліція. Вони продавали метадон і трамадол у Центральному та Південному регіонах України. А метадон - іще й виготовляли.
Виробника правоохоронці затримали. Заскочили на гарячому і кількох постачальників - просто під час оборудки. Правоохоронці вилучили наркотики та прекурсори на півмільйона гривень.
Зловмисникам може світити до 12 років ув'язнення.
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