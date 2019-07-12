Дипломатичний скандал між Британією та США наближається до розв'язки. Посол, якого Трамп обізвав дурнем, пішов у відставку. Що чекає на дипломата далі і як цю новину сприйняли в Лондоні - розповість наша британська спецкореспондентка Світлана Чернецька.

Це його останні дні на посаді посла Британії у США. І навряд чи він з'являтиметься на публіці до закінчення терміну. Кім Деррок дипломат із 42-річним стажем. І це його президент Трамп обзиває дурнем і пришелепкуватим.

Із листа посла Великої Британії до США Кіма Деррока:

"...Нинішня ситуація унеможливлює мою роботу як посла у тій мірі, в якій мені б хотілося. І хоча моє призначення тут має тривати до кінця року, я сподіваюся, що у нинішніх умовах буде відповідально призначити нового посла"

Сер Деррок розлютив американського президента мимоволі. Таємне листування посла із Лондоном потрапило в пресу. Так стало відомо, що адміністрацію Трампа він вважає невмілою та хаотичною, а самому президенту пророкує ганебний кінець.

"Цей злив піднімає одразу кілька надзвичайно складних питань. Перше, хтось навмисно хотів нашкодити стосункам Британії та США, або ж особисто пану послу. Мотиви цих людей нам невідомі, тож дуже важливо дізнатися, хто стоїть за цим", - говорить Ліам Фокс, міністр з торгівлі Великої Британії.

Наразі триває розслідування того, як посольські депеші потрапили до журналістів. І чи не причетна до цього інша держава.

Насправді добровільна відставка посла стала ідеальним закінченням скандалу. Адже Лондон опинився у глухому куті. З одного боку Трамп дав ясно зрозуміти - працювати з Дерроком не буде. З іншого - відкликати посла означало дозволити іншій країні впливати на внутрішню політику. І на міжнародній арені це б розцінили як неабияку слабкість.

Ситуація дійсно унікальна. Жодному британському послу не доводилося чути такі образи від очільника іншої держави.

"Це дійсно незвичайне явище. Чи відомо вам про будь який інший випадок, коли глава дружнього нам уряду відмовлявся б працювати з представником Її Величності?" - говорить Том Тагендат голова комітету із закордонних справ парламенту Великої Британії.

"Це вперше за 37 років моєї роботи в МЗС трапляється така ситуація", - говорить Саймон Макдональд, глава дипломатичної служби Великої Британії.

У будь-якому випадку, президент тепер Трамп вважатиме, що з легкістю може керувати британськими дипломатами. А от посол у Лондон повернеться героєм. Адже завдяки його звільненню вдалося загасити чималий дипломатичний конфлікт між Лондоном та Вашингтоном.