В Киевской области в одном из сел Броварского района произошел трагический инцидент. Известно, что мужчина насмерть забил 70-летнюю женщину. От полученных травм жертва скончалась на месте, передает "Информатор".

Отмечается, что трагедия случилась в доме мужчины.

По предварительной информации, пенсионерка пришла к жене нападавшего. Между 58-летним мужчиной и погибшей произошла ссора, в ходе которой мужчина взял металлический прут и начал избивать женщину. Он нанес ей удары по голове не менее 24 раз.

Нападавшего задержали правоохранители. Позже дело передали в суд. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы за умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что под Николаевом застрелился военный, а также мужчина с инвалидностью изнасиловал 11-летнего ребенка.