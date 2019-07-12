Пока уходящая власть цепляется за свои кресла, рассказывая об успешности проведенных реформ, задолженность по заработным платам продолжает расти.

Согласно данным Госстата, на 1 июня 2019 г. она составила 2,718 млрд гривен. Лидером экономики по объемам невыплат остается промышленность - 2,16 млрд грн. долга.

"Влияние войны на экономику страны стало сокрушительным. Более 60% всей задолженности по зарплате сконцентрировано в промышленных областях востока и юго-востока. Так в Донецкой области эта сумма составила 507,65 млн грн., в Луганской -456,6 млн грн., что суммарно составляет 35,4% всей задолженности по экономике", - привел цифры Михаил Папиев.

Он отметил, что проблемы, которые находятся в сфере прямой компетенции Кабмина, как например выплата долгов перед шахтерами, работникам бюджетной сферы, только накапливаются.

"На сегодняшний день долг перед угольщиками перевалил за 600 млн гривен. Правительство доводит ситуацию до критической, когда горняки, месяцами сидящие без зарплаты, начинают перекрывать дороги, отказываются подниматься на гора, объявляют голодовки. Такая политика – это путь в никуда, который ведет к уничтожению угольной отрасли и промышленности в целом ", - сказал он

Народный депутат подчеркнул, что именно бестолковая экономическая политика и непрофессионализм представителей уходящей власти продолжает вводить страну в социальный и экономический кризис.

"Страна тонет в кредитах. Экономика страдает от разрыва отношений с РФ, промышленность осталась один на один со своими проблемами, в то время как представители уходящей власти бьются за свои рейтинги, опустошая карманы простых украинцев. Если в ближайшее время не будут приняты меры, проблема невыплаты зарплаты будет становиться все более острой. Средняя зарплата в Украине и так неконкурентоспособна (в 4 раза меньше чем в соседней Польше), так ее еще и не выплачивают вовремя. На фоне высокой безработицы все это и приводит к оттоку миллионов рабочих рук с Украины.

Вместе с завершением конфликта в Донбассе, необходима целенаправленная государственная политика по снижению задолженности по выплате зарплаты, поддержке базовых отраслей экономики и созданию рабочих мест", - резюмировал оппозиционный политик.