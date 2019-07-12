Опубликована повестка Порошенко на допрос в ГБР [ Редактировать ]
Опубликована копия повестки, которой Государственное бюро расследований вызывает на допрос бывшего президента Петра Порошенко.
Копия документа поступила в распоряжение "Украинской правды".
В повестке отмечается, что Порошенко 17 июля в 9:30 необходимо явиться к начальнику третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований Олега Корецкого.
Цель вызова - участие в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №62019000000000713 касательно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
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