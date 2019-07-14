"Опозиційна платформа - За життя" має 15% симпатій громадян - соціологи [ Редактировать ]
Рівно тижень залишився до виборів. Соціологи намагаються спрогнозувати, яким буде склад нового парламенту. Отже, за підрахунками Фонду інноваційних проектів, 5-відсотковий бар'єр долають чотири партії. Які саме - далі
Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має партія "Слуга народу". За цю політсилу готові віддати свої голоси понад 41 відсоток виборців.
Більш як 15 відсотків має партія "Опозиційна платформа - За життя". Майже вдвічі менше у "Європейської солідарності". Її показник - 7,9 відсотка. Понад 7 процентів у Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина".
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