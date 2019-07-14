Из-за ночного обстрела телеканала "112 Украина" из гранатомета, который в соответствии с Уголовным кодексом Украины уже квалифицирован как "Террористический акт", а также из-за систематического подавления прав журналистов и свободы слова в Украине Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" обращается к украинской власти со следующим заявлением:

Международный редакционный совет требует от высшего руководства государства и от правоохранительных органов Украины, в частности от Президента Украины, Генерального прокурора Украины, руководителей Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины, срочно дать свою оценку событиям вокруг телеканала "112 Украина", осудить использование силы и угроз против журналистов, принять меры для установления причастных к теракту лиц и их скорейшего наказания.

Международный редакционный совет требует от высшего руководства государства и органов власти, причастных к деятельности средств массовой информации в Украине, подтвердить свою приверженность свободе слова и другим демократическим свободам, которые должны лежать в основе украинского общества. Мы считаем, что именно пренебрежение властью многочисленных обращений телеканала об угрозах со стороны праворадикальных организаций и ее бездействие в препятствовании таким действиям привели к тому, что телеканал "112 Украина" был обстрелян из гранатомета.

Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" намерен срочно вынести вопрос подавления свободы слова в Украине, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов в повестку дня главных европейских и международных организаций, занимающихся защитой прав человека и демократических свобод. В ближайшее время наше обращение будет направлено Президенту Европейской Комиссии, Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Генеральному секретарю Совета Европы, Президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Председателю Комитета Министров Совета Европы, Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю Международной Федерации журналистов, в международные организации Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, "Репортеры без границ", а также в Европейскую Федерацию журналистов. Также обращение Международного редакционного совета будет направлено в иностранные дипломатические представительства в Украине.

Международный редакционный совет выражает слова поддержки коллективу "112 Украина" и заверяет, что приложит все усилия для привлечения внимания мира к срочной защите одного из самых популярных украинских телеканалов, нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе свободе слова и независимости СМИ в Украине.