У США почалася масштабна депортація нелегальних мігрантів. Рейди провели в Атланті, Балтиморі, Чикаго, Лос-Анджелесі, Маямі, Нью-Йорку та інших великих містах.

Офіцери шукали людей, яких суд ухвалив видворити з країни. Масові депортації кілька місяців тому анонсував президент США Дональд Трамп. За його словами, з країни примусово вишлють мільйони мігрантів.