Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент, чтобы поднять экономику - Геннадий Иванян [ Редактировать ]
Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент, чтобы поднять экономику и улучшить жизнь простых людей. Об этом по итогам встречи кандидата в премьер-министры Юрия Бойко с будущими парламентариями заявил кандидат в народные депутаты по округу №146 Геннадий Иванян.
Оппозиционер подчеркнул: люди, которые шестой год живут в условиях войны, хорошо понимают, что стране нужен мир и решительные шаги по восстановлению экономики.
"После прихода в парламент и восстановления мира мы предпримем немедленные шаги для восстановления экономики. Наша команда - это команда профессиональных управленцев. А социологические опросы свидетельствуют о том, что именно Юрия Бойко украинцы видят премьер-министром после парламентских выборов", - сказал Геннадий Иванян.
Он также напомнил, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть программа, которая позволит вывести экономику из кризиса, а страну - из банкротства.
"Мы разработали пакет решений для поддержки предприятий-флагманов отечественной индустрии, создания свободных экономических зон, помощи малому и среднему бизнесу. Только мы способны сделать то, чего ждут украинцы во всех регионах - остановить уничтожение страны", - подытожил Геннадий Иванян.
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