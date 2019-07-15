Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" идет в парламент, чтобы поднять экономику и улучшить жизнь простых людей. Об этом по итогам встречи кандидата в премьер-министры Юрия Бойко с будущими парламентариями заявил кандидат в народные депутаты по округу №146 Геннадий Иванян.

Оппозиционер подчеркнул: люди, которые шестой год живут в условиях войны, хорошо понимают, что стране нужен мир и решительные шаги по восстановлению экономики.

"После прихода в парламент и восстановления мира мы предпримем немедленные шаги для восстановления экономики. Наша команда - это команда профессиональных управленцев. А социологические опросы свидетельствуют о том, что именно Юрия Бойко украинцы видят премьер-министром после парламентских выборов", - сказал Геннадий Иванян.

Он также напомнил, что у "Оппозиционной платформы - За жизнь" есть программа, которая позволит вывести экономику из кризиса, а страну - из банкротства.

"Мы разработали пакет решений для поддержки предприятий-флагманов отечественной индустрии, создания свободных экономических зон, помощи малому и среднему бизнесу. Только мы способны сделать то, чего ждут украинцы во всех регионах - остановить уничтожение страны", - подытожил Геннадий Иванян.