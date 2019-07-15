В заявлениях заместителя председателя парторганизации сообщается, что на протяжении всей избирательной кампании внеочередных выборов в парламент, которые состоятся 21 июля 2019 года, на Харьковскую региональную организацию производится целенаправленное противозаконное давление.

Так, по состоянию на 15 июля 2019 года зафиксировано три нападения с признаками вандализма на общественную приемную партийной организации, в том числе попытка поджога. Обнаружено более двадцати случаев использования черных PR-технологий. Зафиксированы случаи агрессии в отношении кандидатов в народные депутаты, а также случаи физического насилия в отношении агитаторов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь».

Выявлены и опротестованы в соответствии с избирательным законодательством нарушения, имевшие место при распределении квот руководящего состава УИК.

Противоправные действия отражены в 30 заявлениях в органы Национальной полиции в Харьковской области, в т. ч. города Харькова, и в исках в Харьковский окружной административный суд.

"В связи с вышеизложенным у Харьковской региональной организации Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь» есть все основания подозревать, что политические оппоненты используют все противозаконные методы для фальсификации результатов и дальнейшего срыва выборов народных депутатов 21 июля 2019 года. Имеются основания предполагать, что путем использования административного ресурса состоится массовое обесточивание районов Харькова, Чугуева, Чугуевского, Великобурлукского, Волчанского, Печенежского районов Харьковской области, где находятся участковые избирательные комиссии», - говорится в заявлении.

"Ради срыва избирательного процесса в указанных районах возможны противоправные действия с бюллетенями, минирование участковых избирательных комиссий, а в случае необходимости - и их подрыв. Радикально настроенные лица могут препятствовать попаданию избирателей пожилого возраста в помещения УИК для осуществления своих избирательных прав», - указывается также в заявлении.

Учитывая вышеизложенное, Харьковская региональная организация Политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь» просит органы УСБУ в Харьковской области и ГУ Национальной полиции в Харьковской области принять все меры для недопущения возможных противоправных действий, указанных в заявлении.