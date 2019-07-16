Сто днів на подолання основних проблем регіонів. У "Опозиційній платформі - За життя" розробили антикризовий план, який партія готова залучити після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Головною стала тема передвиборчих махінацій опонентів - у всіх без винятку регіонах.

"Обострилась ситуация противодействия нам. По всем направлениям. Начиная с пряміх нападений в Харькове, провокаций в Одессе. Провокаций по всей стране. Противостяние силовых органов. И я уже вижу, что это будет усиливаться, особенно на выборах. Но я этого не боюсь. Вы должны знать, что правда на нашей стороне. Мы все равно победим. И те задачи, которые нам поставили избиратели мы виполним", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"