Сто днів на подолання основних проблем регіонів: у "Опозиційній платформі - За життя" розробили антикризовий план [ Редактировать ]
Сто днів на подолання основних проблем регіонів. У "Опозиційній платформі - За життя" розробили антикризовий план, який партія готова залучити після завершення парламентських виборів. Співголова політсили Юрій Бойко обговорив завдання з кандидатами у мажоритарних округах. Головною стала тема передвиборчих махінацій опонентів - у всіх без винятку регіонах.
"Обострилась ситуация противодействия нам. По всем направлениям. Начиная с пряміх нападений в Харькове, провокаций в Одессе. Провокаций по всей стране. Противостяние силовых органов. И я уже вижу, что это будет усиливаться, особенно на выборах. Но я этого не боюсь. Вы должны знать, что правда на нашей стороне. Мы все равно победим. И те задачи, которые нам поставили избиратели мы виполним", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя"
по теме
Представник "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради - ВСУ
Ренат Кузьмін балотуватиметься до Верховної Ради. Таке рішення ухвалив Верховний Суд України. Там анулювали постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у народні депутати
Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з фермерами на Одещині
Про підтримку українського села і тарифи - сьогодні говорили на Одещині, там із селянами зустрічався лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко
Стара та нова влада продовжують судову війну проти Юрія Бойка та "Опозиційнійної платформи - За життя"
Брудні технології української політики. Співголову "Опозиційної платформи - за життя" намагаються недопустити до виборів
Незаконна агітація та використання адмінресурсу: про що говорив Юрій Бойко з кандидатами на мажоритарних округах
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах від цієї політсили. Зокрема, поговорили й про антикризовий план, розрахований на перші сто днів роботи у Верховній Раді
Співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з кандидатами в депутати на мажоритарних округах
Незаконна агітація, використання адмінресурсу та введення в оману виборців. Ці теми обговорював напередодні народний депутат Юрій Бойко
Юрій Бойко зустрівся із кандидатами від "Опозиційної платформи - За життя" по мажоритарним округам
Юрій Бойко зустрівся із кандидатами в депутати по мажоритарних округах від "Опозиційної платформи - за життя". Обговорили антикризовий план розрахований на перші сто днів роботи у Верховній Раді