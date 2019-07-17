Сполучені Штати можуть ухвалити довгострокову програму підтримки України у сфері безпеки. Про це на слуханнях у Сенаті заявив номінант на посаду міністра оборони США Марк Еспер.

За його словами, щоб одержати необхідні кошти, новому керівництву України доведеться продовжити реформи в оборонному секторі та ефективніше боротися з корупцією.