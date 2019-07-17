Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко в ходе рабочей поездки в Черкасскую область, защищая интересы рабочего коллектива ГП "СХП "ЯГУБЕЦ", провел ряд встреч. Парламентарий, в том числе, посетил "Черкасский научно-исследовательский и проектный институт землеустройства", руководство которого сообща с руководством ГУ Госгеокадастра в Черкасской области сопричастны к злоупотреблению служебным положением и лишению жителей с. Ягубец Христиновского района права на получение земельных паев, а это более 1800 га.

"Эти земли используются дельцами, которые незаконно обогащаются и в то же время не несут обязательства перед государством, установленные законодательством Украины. По сути, речь идет о рейдерстве сельхозземель, принадлежащих территориальной громаде", - отметил Василий Нимченко.

Он рассказал, что коллектив сельхозпредприятия более четырех лет борется с земельным рейдерством, которое имеет место со стороны власти в Черкасской области. Представители "СХП "ЯГУБЕЦ" подали уже сотни жалоб в различные инстанции, в том числе и судебные, которые доказали их правоту, но должностные лица ГУ Госгеокадастра в Черкасской области всячески препятствуют распаеванию сельхозземель.

Учитывая, что по ранее поданному депутатскому обращению Национальной полицией в Черкасской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве по указанным фактам неправомерных действий со стороны чиновников, Василий Нимченко встретился с представителями полиции, акцентировав внимание на необходимости защиты законных прав "СХП "ЯГУБЕЦ". Также правоохранителями проверяется причастность к противоправной деятельности руководителя ГУ Госгеокадастра в Черкасской области Ольги Залоги.

""Оппозиционная платформа - За жизнь", последовательно выступающая против коррупционных схем чиновничьего аппарата, взяла решение данной проблемы на контроль и обеспечит восстановление нарушенных прав граждан, пострадавших от земельного рейдерства", - подчеркнул Василий Нимченко.