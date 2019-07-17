Рейдерство - это визитная карточка и позор уходящей власти. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко во время встречи с работниками Новопокровского комбината хлебопродуктов, который находится в Чугуевском районе Харьковской области.

17 июля по просьбе кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 176 округу Дмитрия Новицкого и работников комбината лидер партии Юрий Бойко приехал в область.

Более 100 работников предприятия пришли на встречу с оппозиционерами, чтобы рассказать о рейдерском захвате комбината.

"Единственный вопрос, который волнует наше предприятие сегодня, – это рейдерский захват, который произошёл в нарушение всех законодательных норм. Теперь пытаются незаконными методами назначить человека, не имеющего никакого доверия трудового коллектива, вместо действующего директора, который вывел предприятие из кризиса", – рассказала Юрию Бойко председатель совета трудового коллектива Инна Педан.

Решением этого вопроса парламентарий пообещал заняться безотлагательно. "Ситуация на самом деле дикая. Предприятие было выведено из кризиса директором, который нормализовал работу, выровнял финансовую ситуацию, обеспечил выплату зарплат людям. И вдруг кому-то вздумалось взять и заменить руководителя. Вот недавно о рейдерском захвате земли мне рассказали тоже у вас на Харьковщине в Первомайском районе", – сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил, что рейдерство – это визитная карточка и позор уходящей власти.

"Подкупаются чиновники, крышует все это Министерство юстиции и силовики. Но здесь это у них не получится. Мы этого не допустим! Для рейдерства не должно быть никаких юридических лазеек. Оппозиционная платформа - За жизнь" искоренит этот рудимент коррупции и беззакония", – подчеркнул Юрий Бойко.

"Сегодня у людей нет доверия к государственным институциям, поэтому трудовой коллектив Новопокровского комбината хлебопродуктов обратился ко мне. Я обязательно буду защищать интересы работников. Я хочу доказать, что депутат может быть народным", – подвел итог встречи Дмитрий Новицкий.