Цифровий граніт науки. Найбільше британське видавництво освітньої літератури заявило про поступову відмову від друкованих книг.

Тепер для компанії "Пірсон" у пріоритеті підготовка цифрових копій. Друковані видання планують лише видавати в оренду, та і оновлюватися вони будуть значно рідше. Уже зараз понад половину прибутку видавництво отримує з продажу "цифри". Попит на поліграфію падає, зокрема, через її дороговизну. Студенти охочіше купують дешевші, вже вживані видання, аніж нові.