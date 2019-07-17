Британія відмовляється від друкованих книг [ Редактировать ]
Цифровий граніт науки. Найбільше британське видавництво освітньої літератури заявило про поступову відмову від друкованих книг.
Тепер для компанії "Пірсон" у пріоритеті підготовка цифрових копій. Друковані видання планують лише видавати в оренду, та і оновлюватися вони будуть значно рідше. Уже зараз понад половину прибутку видавництво отримує з продажу "цифри". Попит на поліграфію падає, зокрема, через її дороговизну. Студенти охочіше купують дешевші, вже вживані видання, аніж нові.
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