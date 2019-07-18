Июль станет одним из самых удачных и благоприятных месяцев в году для Раков. Однако не все будет так гладко, судьба "наградит" некоторыми сюрпризами этот знак зодиака. Об этом пишет Zen.

Бытовые хлопоты и мелкие неприятности будут настойчиво проверять ваши нервы на прочность. На протяжении всего месяца могут возникать непредвиденные ситуации, требующие вашей энергии и дополнительных затрат. Не стоит нервничать по этому поводу, однако, и пренебрегать такими досадными ситуациями не стоит. Не забывайте, что мелкие проблемы могут перерасти в огромную катастрофу.

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Лень и страх перемен, также может стать подспорьем в жизни Раков в середине лета. Ваше не желание выходить из зоны комфорта перед самыми изменениями, может сыграть с вами злую шутку. Вам следует пересилить себя для новых свершений и подвигов. Необходимо сменить домашний уют на новые мероприятия и круг людей.

В профессиональной сфере Ракам стоит остерегаться незаконных махинаций, какие бы они не были безопасные и не рискованные. Не нужно доверять новым клиентам, партнерам и коллегам. Прежде чем, доверять им ответственные дела, присмотритесь к новым знакомым.

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Существует риск непонимания с родными и близкими людьми. Чтобы они не переросли в серьезные конфликты и ссоры, стоит больше времени проводить с любимыми, баловать их и разговаривать с ними. Не пренебрегайте разговорами по душам и провождением времени наедине с любимым человеком, так вы не только избежите проблем, но и укрепите ваш союз.

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