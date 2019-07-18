Естонія штрафуватиме роботодавців, які експлуатують іноземців. Міністерство внутрішніх справ країни розробило пакет законодавчих правок для боротьби з нечесними підприємствами, які не доплачують робітникам, а також їх не реєструють.

Штраф становитиме 64 тисячі євро. Переважна більшість заробітчан в Естонії - українці. Із 19 тисяч виданих цьогоріч дозволів на короткострокову роботу в країні - 15 тисяч дістали саме вони.