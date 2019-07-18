Естонія штрафуватиме роботодавців, які експлуатують іноземців [ Редактировать ]
Естонія штрафуватиме роботодавців, які експлуатують іноземців. Міністерство внутрішніх справ країни розробило пакет законодавчих правок для боротьби з нечесними підприємствами, які не доплачують робітникам, а також їх не реєструють.
Штраф становитиме 64 тисячі євро. Переважна більшість заробітчан в Естонії - українці. Із 19 тисяч виданих цьогоріч дозволів на короткострокову роботу в країні - 15 тисяч дістали саме вони.
по теме
FaceApp несет серьезную опасность
Приложение FaceApp стало очень популярным в последнее время
Мир на Донбасі, відновлення економіки та відродження промисловості: співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко ознайомився з проблемами прифронтового регіону
Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко відвідав східні регіони України та поспілкувався з виборцями
Незаконное обогащение: Зеленский предложил новый закон
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о конфискации незаконных активов топ-чиновников
Перегляд закону про декомунізацію викликав масові протести у Києві
Десятки активістів, нацдружинників та представників об'єднання націоналістичних сил мітингували проти скасування декомунізації
Впровадження оптового ринку електроенергії: українські промисловці скаржаться на високі тарифи на електрику
Дискутували представники Кабміну, постачальники та споживачі - на що скаржаться українські підприємства?