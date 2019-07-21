В воскресенье, 21 июля, во время обследования территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорське" пиротехники нашли более 10 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 17:00 сотрудники пиротехнического подразделения ГСЧС обнаружили на территории контрольного пункта "Майорское" минометную мину 120-го калибра, один артиллерийский снаряд калибра 23 мм и 4 снаряда калибра 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.

Отмечается, что обследование территории КПВВ продолжается.

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