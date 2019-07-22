На Прикарпатті позачергові парламентські вибори відбулися без суттєвих порушень. На момент закриття дільниць, поліція нарахувала 26 заяв. Окружкоми всю ніч приймали протоколи з мокрими печатками від дільничних комісій.

Ірина на виборчу дільницю прийшла за кілька хвилин до її закриття. Розповідає - голосувати не хотіла, проте коли побачила, яка активність людей, змінила своє рішення.

"Побачила що явка дуже мала, і прийшла, прокинувся мабуть громадянська свідомість. Все одно, надія є, що буде все добре", - говорить Ірина Бугійчик, жителька Івано-Франківська.

Про низьку активність виборців каже і голова ДВК. Із майже півтори тисячі людей - на їхній дільниці проголосувала лише половина. Більшість тих, хто скористався своїм правом волевиявлення - це люди старшого віку.

"Молоді люди менше приходять. Якщо взяти молоду людину, то це була тільки кожна третя людина. Трохи зранку було більше людей, і потім поступово-поступово люди доходили. Щоб був великий наплив такого немає", - говорить Марія Брусова, голова ДВК № 916.

І ось в ОВК надходить повідомлення - під час підрахунку голосів на трьох великих дільницях раптово зникло світло.

"Ми зв'язалися із кураторами, які відповідають за ці дільниці. Пообіцяли за дві голини світло включити. Зараз ми їх забезпечуємо ліхтариками, заспокоюємо людей, щоб вони могли продовжувати подальшу роботу", - розповідає Оксана Опарик, голова ОВК №83.

Першими прибувають спецдільниці. І одразу повертаються для уточнення.

"Скільки бюлетнів знаходилось в скринці - дівчата попутали. У нас тяжка дільниця, спецдільниця, обласна клінічна лікарня. У нас 78 НСП і люди змучились", - говорить Марія Марковецька, голова ДВК № 947.

Представники ОВК кажуть - те, що вибори відбуваються у літній період, вплинуло на якісне наповнення дільничних комісій. Мовляв, якби навесні чи восени - залучили би студентів, вони молоді, все швидко схоплюють.

"Політичні партії дали кандидатуру і від цього далі усунулися - от ви собі робіть з ними, що хочете. Сорок шостий рік народження дають людей. Ну що це таке!", - обурюється Олександра Петрик, заступник голови ОВК №83.

На 83 окрузі сто 102 дільниці. Приймання протоколів і підрахунок голосів в ОВК планують завершити не раніше вівторка.