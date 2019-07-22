Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибної продукції

Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер "Іван Голубець". Загинув його моторист, іще кілька моряків постраждали. Вогонь охопив увесь корпус судна.

На момент виникнення пожежі на борту судна перебували 90 членів екіпажу громадяни України та Росії. Людей евакуювали з допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилось.

Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибної продукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії.