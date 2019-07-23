Мало не кожне літо там масово гине риба

На Черкащині люди самотужки рятують річку Рось. Мало не кожне літо там масово гине риба. Усе через відсутність течії та цвітіння водоростей. Місцева і центральна влада на проблему майже не звертають уваги. Подробиці - далі.

Ще років десять тому під Корсунь на мальовничий берег Росі відпочивальники їхали звідусіль. Однак із кожним роком туристів стає дедалі менше. Адже купатися в річці неможливо. Через відсутність постійної течії водойма зеленіє ще на початку літа.

"Меня лично это не беспокоит, ну конечно смущает, но что делать, если она должна быть чище и лучше!? То да", - говорить Оксана Хоменко, відивальниця.

Аби показати, якою має бути вода в Росі, ми прямуємо човном у верхів'я Стеблівського водосховища. До старого русла річки, зі стрімкою течією та плавнями.

Для порівняння Олександр набрав воду у склянку. Річка та сама, але різниця в пробах просто вражає.

"Ну це та, що ми зверху набирали, буквально три кілометри звідси, а це вже внизу, де заводь. Де вона збирається і де потрібно її регулювати правильно", - говорить Олександр Суходольський, житель Черкаської області.

На цій ділянці течію регулюють дві гідроелектростанції - у Стеблеві та Корсуні. Вони накопичують воду, аби пустити через велику турбіну. У стоячій воді водорості розмножуються, а потім гинуть, опускаючись на дно і споживаючи кисень. Його рівень під стеблівською електростанцією вже майже нульовий, а отже задуха риби вже не за горами.

"Треба організувати і верхній скид води, щоби не накопичувалася біомаса, щоб це все текло і треба забезпечити постійний проток, тому що насправді оце водосховище, ця гребля, вона працює в режимі накопичення води і потім скиду, тобто, більше ніж пів-доби вода в цьому місці не тече", - говорить Олег Собченко, громадський активіст.

За нормативами, ГЕС має забезпечувати безперебійне скидання води у два з половиною кубометри, але вона цього не робить. Місцеві чиновники намагалися вплинути на енергетиків - зверталися до Кабміну та Мінекології. Однак відповіді не отримали.

"Звідки я знаю чи його зареєстрували чи не зареєстрували, ми зверталися електронною поштою і ми направляли паперові примірники. Відповіді ми не отримали", - говорить Василь Клименко, голова Корсунь-Шевченківської Райадміністрації.

Не чекаючи на милість від влади, жителі району заходилися самотужки рятувати річку. Зібрали гроші й закупили хлорелу - водорость, що має витіснити з Росі іншу, синьо-зелену, й наситити річку киснем. Уже другий тиждень активісти вносять її у воду.

А ще частину зібраних коштів ініціативна група з порятунку Росі планує витратити на дороге обстеження водосховища фахівцями Інституту гідробіології. Вони нададуть чіткі висновки й реальні шляхи порятунку річки.