Венесуелу охопив масштабний блекаут [ Редактировать ]
Столиця і 15 штатів Венесуели залишилися без світла. Знеструмлення паралізувало роботу підприємств, держустанов і транспорту. У Каракасі зупинилися три із п'яти ліній метрополітену.
Це вже третій масштабний блекаут у країні від початку року. Найбільший - наприкінці березня - охопив майже всю країну і тривав понад тиждень. Тоді вийшла з ладу найпотужніша гідроелектростанція країни. Влада пояснила збій кібердиверсією іноземних спецслужб.
"Як громадянин, я почуваюся дуже погано, я почуваюся покинутим. У влади немає плану на випадок непередбачуваних обставин. Подивіться, скільки нас, людей, які не знають, як їм дістатися додому", - обурюється Раян Аріас, студент.
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