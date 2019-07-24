Во вторник, 23 июля, в Киеве случилось жуткое происшествие. Инцидент случился на улице Ломоносова, 46/1. Известно, что там нашли окровавленное тело девушки с признаками насильственной смерти, передает "Информатор".

По словам отца пострадавшей, девушка долгое время не выходила на связь. Поэтому, мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой она проживала.

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Когда мужчина подошел к квартире, то увидел, что входная дверь открыта, а на полу видны явные следы крови. Он незамедлительно позвонил на "102". Прибывшие полицейские открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На умершей также лежал нож.

Для обследования места происшествия и выяснения подробностей выезжали следственно-оперативные группы Голосеевского района и Главного управления полиции Киева. Также на месте работали кинологи и медики. Детали случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина до смерти забил мать и уснул, а также в столице девушку вывезли в лес и жестоко избили.