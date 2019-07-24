В Киеве жестоко зарезали 18-летнюю девушку [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, в Киеве случилось жуткое происшествие. Инцидент случился на улице Ломоносова, 46/1. Известно, что там нашли окровавленное тело девушки с признаками насильственной смерти, передает "Информатор".
По словам отца пострадавшей, девушка долгое время не выходила на связь. Поэтому, мужчина попросил своего товарища заехать в квартиру, в которой она проживала.
Когда мужчина подошел к квартире, то увидел, что входная дверь открыта, а на полу видны явные следы крови. Он незамедлительно позвонил на "102". Прибывшие полицейские открыли дверь и увидели на полу тело 18-летней девушки в луже крови. На умершей также лежал нож.
Для обследования места происшествия и выяснения подробностей выезжали следственно-оперативные группы Голосеевского района и Главного управления полиции Киева. Также на месте работали кинологи и медики. Детали случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина до смерти забил мать и уснул, а также в столице девушку вывезли в лес и жестоко избили.
по теме
Под Киевом мужчина проник в дом и зверски убил знакомого
Известно, что во время того, как убийца проник в дом, жертва спал в своей комнате
Под Киевом в поле нашли труп сотрудницы Верховной Рады
Известно, что 66-летняя женщина вышла из маршрутки между селами Вольное и Юровка
В Киеве девушку вывезли в лес и жестоко избили
Известно, что злоумышленники пытались завладеть ее деньгами
В Киеве мужчина пытался утопить пенсионерку
Не раздеваясь мужчина зашел в воду и начал ее душить
В Киеве во время пожара погибла пенсионерка
Во вторник, 23 июля, в Киеве на Кловском спуске 14/24 в жилом 8-этажном доме произошел пожар