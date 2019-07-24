Бен Аффлек і Метт Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта [ Редактировать ]
Бен Аффлек і Метт Деймон стануть дуелянтами у новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм "Остання дуель" зніматимуть за однойменною книгою Еріка Яґера.
Події відбуватимуться у середньовічній Франції. Аффлек і Деймон, найкращі друзі поза екраном, зіграють найкращих друзів, яким доведеться схрестити шпаги - через жінку.
Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценаристська робота - перша з часів "Розумника Вілла Гантінґа" 97 року. За той сценарій вони отримали Оскара.
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