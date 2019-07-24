Недавно поженившиеся Настя Каменских и Потам снова очутились в центре скандала. В сети вспыла иформация о том, что звездная пара заключили союз еще задолго до своей свадьбы, которая потрясла украинский шоу-бизнес, передают "Факты".

Оказывается, Настя Каменских и Алексей Потапенко официально зарегистрировали свои отношения еще в прошлом году. 18 октября 2018 года певица и продюсер официально стали мужем и женой.

Знаменитости несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу 23 мая 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе. Выходит, им удалось скрыть отношения даже будучи в браке.

Ранее сообщалось, что Каменских взорвала сеть соблазнительным фото, а также раскрыла секрет счастливой семейной жизни.