Женитьба Каменских и Потапа: звезды обманули всех [ Редактировать ]
Недавно поженившиеся Настя Каменских и Потам снова очутились в центре скандала. В сети вспыла иформация о том, что звездная пара заключили союз еще задолго до своей свадьбы, которая потрясла украинский шоу-бизнес, передают "Факты".
Оказывается, Настя Каменских и Алексей Потапенко официально зарегистрировали свои отношения еще в прошлом году. 18 октября 2018 года певица и продюсер официально стали мужем и женой.
Знаменитости несколько лет скрывали свои отношения. Артисты сыграли свадьбу 23 мая 2019 года, а до этого времени отказывались даже комментировать слухи о своем романе. Выходит, им удалось скрыть отношения даже будучи в браке.
Ранее сообщалось, что Каменских взорвала сеть соблазнительным фото, а также раскрыла секрет счастливой семейной жизни.
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