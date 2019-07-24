Смертельні каруселі. У країні почастішали трагічні випадки. Чому такі розваги стають небезпечними і хто може виправити ситуацію? Дізнавалися мої колеги.,

Це остання хвилина життя Назара. Він зірвався з канатної переправи над 25-метровою прірвою. На очах у матері та коханої дівчини. Трагедія сталася в курортному селищі Ворохта. Юнаку не дали навіть захисного шолому. Зі спорядження лише саморобний пояс та заіржавілі сталеві канати. Пізніше стало відомо - атракціон працював без жодних дозволів.

Дніпро. "Колесо огляду" у парку. Встановлене ще у п'ятдесятих роках. В одній із кабін, у якій були люди, відпало дно. Вже втретє. До поламаних кабінок відвідувачів не пускають, але й атракціон не зачиняють.

На щастя, досі миналося без жертв. Тож власник - жодної небезпеки не вбачає.

"У нас техническое свидетельство, у нас паспорт. Ребята, наши дети катаются на этом аттракционе. Нам не выгодно, чтоб что-то плохое", - говорить Ель-аржа Слейма, власник атракціону.

А це Яремче. Водоспад Пробій. Поруч кілька атракціонів підвищеної небезпеки. Дозвільних документів - немає.

"Щось я маю при собі. Ну от наприклад. Сертифікат відповідності. - Покажіть мені? - Неа, це старий", - говорить Ігор, власник атракціону.

У міській раді кажуть: цей підприємець працює нелегально вже більше ніж 6-ть років.

"В 2012 році вони ще зверталися. Їм був наданий дозвіл на встановлення один рік. Більше до міської ради вони не зверталися", - говорить Сергій Багацький, юрист Яремчанської міської ради.

Перевірками атракціонів мало б займатися Державне управління праці. Але ревізії бувають вкрай рідко - раз на три-чотири роки. Та й ті лише планові. Тобто підприємців попереджають заздалегідь. Більше того, навіть якщо фахівці і знайдуть якісь порушення, припинити роботу атракціону не можуть.

"Нам закон забороняє. Ми можемо запропонувати суб'єкту господарювання зупинити експлуатацію атракціону. І після цього ми цей акт направляємо до суду. І тоді суд приймає рішення про заборону чи не заборону", - говорить Руслан Мазур, заступник начальника управління держпраці в Івано-Франківській області.

Правила гри спробували змінити у столиці.

Цьогоріч дати лад київським атракціонам мало б комунальне підприємство "Міський магазин". У Кп власникам атракціонів запропонували виборювати місце на... аукціоні.

"Ми виставляємо на торги, кажемо всім підприємцям - будь ласка, приходьте, приймайте участь", - говорить Андрій Андрющенко, директор комунального підприємства "Міський магазин".

Та київським підприємцям такі правила не сподобалися. Кажуть, це нове поле для корупції. Раніше вони купували річну ліцензію на роботу в КП "Благоустрій" за 32 тисячі гривень. Тепер ціна - вища, і працювати можна лише півроку.

"Міський магазин перепродает мне мое место и перепродает мне его за 150", - говорить Ірина, підприємниця.

Тепер ситуація з безпекою атракціонів може навіть погіршитися, - лякають підприємці.

Ми знайшли оголошення про продаж старих атракціонів і під виглядом підприємців розпитали власників про бізнес-перспективи. Чи є проблемою відсутність сертифікатів?

Перевірок у столиці, як і в інших регіонах, ніхто не проводить.

До речі, в Дніпрі понівечене "Колесо" нарешті прибрали, а з ним і півсотні атракціонів у парку. З їхнім власником - чиновники розірвали договір та написали заяву до прокуратури.

Суд над власником канатної переправи у Ворохті, на якій загинув Назар, нарешті завершився. Та винуватець уникнув навіть такого покарання. Бо в нього на утриманні дитина.