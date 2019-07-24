"Оппозиционная платформа - За жизнь" подала в суд на окружком 52 округа за грубые нарушения и фальсификацию выборов [ Редактировать ]
В Донецкий окружной административный суд поданы иски со стороны кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Погодина относительно ряда грубых нарушений со стороны Окружной избирательной комиссии 52 округа. Иски, в том числе, содержат требование о признании недействительными результаты выборов на ряде участков 52 округа из-за зафиксированных фактов подкупа избирателей, вброса бюллетеней и минирования участковых комиссий.
"Сегодня мы подали в суд относительно ряда грубых нарушений избирательного законодательства со стороны Окружной избирательной комиссии №52, среди которых: оглашение перерыва в непрерывном заседании окружной комиссии, принятие протоколов без подписи от участковых комиссий, принятие протоколов позже установленного законом срока. Все эти факты грубо противоречат избирательному законодательству и ставят под вопрос честность выборов в 52 округе", - заявил Олег Погодин, кандидат в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" в 52 избирательном округе.
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