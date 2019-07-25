У Рівному затримали патрульного-хабарника [ Редактировать ]
У Рівному на хабарі затримали патрульного. Поліцейський, кажуть у ДБР, хотів збагатитися на дві тисячі доларів, гроші вимагав у місцевої жительки, син якої перебуває у слідчому ізоляторі.
Він пообіцяв жінці, що допоможе її синові уникнути кримінального провадження. 23-річного правоохоронця взяли на "гарячому". Тепер його можуть позбавити волі на вісім років.
по теме
Под Ривне парень зверски расправился с отчимом
Парень жестоко избил отчима, который обижал его мать
В Киеве возле станции метро нашли труп босого мужчины
В четверг, 25 июля, в Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили бездыханное тело мужчины
У Києві обшукали офіс корпорації "Богдан Моторс"
Обшуки в офісі корпорації "Богдан Моторс" у Києві. Слідчі дії проводять співробітники НАБУ в рамках так званої справи "Укрексімбанку". Цю інформацію підтвердили в Антикорупційному бюро
Держбюро розслідувань не змогло допитати Петра Порошенка
Приходьте завтра. Державне Бюро Розслідувань не змогло провести допит Петра Порошенка сьогодні. Ексгарант проходить свідком у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів від купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському"
Випадкова аварія допомогла поліції в Сіднеї перехопити велику партію наркотиків
Фургон, який перевозив 270 кілограмів метамфетаміну на загальну суму - 140 мільйонів доларів США - врізався в машину правоохоронців