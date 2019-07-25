У Рівному на хабарі затримали патрульного. Поліцейський, кажуть у ДБР, хотів збагатитися на дві тисячі доларів, гроші вимагав у місцевої жительки, син якої перебуває у слідчому ізоляторі.

Він пообіцяв жінці, що допоможе її синові уникнути кримінального провадження. 23-річного правоохоронця взяли на "гарячому". Тепер його можуть позбавити волі на вісім років.