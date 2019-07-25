Первое заседание Рады: названа конкретная дата [ Редактировать ]
21 июля - прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. А вот вопрос "Когда новая Рада соберется на первое заседание?" волнует каждого.
Стало известно, что первое заседание депутатов Верховной Рады ІХ созыва состоится либо в конце августа, либо в начале сентября.
В команде президента Владимира Зеленского сообщают о том, что Верховная Рада может собраться уже 24 августа - на День Независимости Украины. Согласно Конституции, первое пленарное заседание Рады на осенне-зимней сессии (без уточнения относительно того первое ли это заседание) должно состояться в первый вторник сентября. То есть, 3 сентября 2019 года.
Раньше сообщалось о том, что ЦИК заканчивает обработку голосов. А явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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