Приток прямых иностранных инвестиций в Украину падает уже четвертый год. После формирования новой исполнительной власти эту тенденцию необходимо переломить, считает народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин.

«Показатель индекса инвестиционной привлекательности Украины, измеряемый Европейской бизнес-ассоциацией, в первой половине 2019 года снизился с 3,07 до 2,85 при максимальной оценке 5. Он оказался в негативной зоне, сигнализирующей о пессимистических настроениях бизнеса. Это худшее значение индекса за последние три года, что должно стать сигналом для новой исполнительной власти. Тенденцию необходимо переломить, и ключевыми вопросами в этом направлении являются восстановление мира и приоритетное развитие экономики», - заявил Сергей Левочкин.

Он сообщил, что больше половины предприятий в опросе Европейской бизнес-ассоциации недовольны инвестиционным климатом (57%) и сомневаются относительно будущих инвестиций (54%). Проблемы, которые волнуют инвесторов, помимо названных, - высокая коррупция, недоверие к судебной власти и невозможность защитить права собственности, отток рабочей силы, а также политическая нестабильность.

Как результат, среднегодовой чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2014-2018 гг. составил всего 2,3 млрд долларов, тогда как в 2010-2013 гг. было в среднем 6 млрд долларов. Причем последние три года приток ПИИ падал: 3,3 млрд долларов в 2016 году, 2,6 млрд долларов в 2017 году, 2,4 млрд долларов в 2018 году. За 5 месяцев 2019 года и вовсе «зашло» всего 0,8 млрд долларов.

«Низкие показатели инвестиционной деятельности - это результат неспособности прошлой власти остановить войну, перезапустить экономику, побороть коррупцию и вернуть доверие инвесторов. Теперь эти задачи стоят перед новой властью - и станут одним из главных маркеров, по которым следует оценивать результаты ее работы», - считает Сергей Левочкин.

Политик также сообщил, что в "Оппозиционной платформе - За жизнь" наработан пакет законодательных инициатив для системного улучшения инвестиционного климата.

«На его принятии мы будем настаивать с первого дня работы в новом парламенте», - резюмировал Сергей Левочкин.