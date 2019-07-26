Как часто нужно менять постельное белье [ Редактировать ]
Постель - дело деликатное. Несмотря на то, что в кровать мы ложимся чистыми, в постели все-равно собираются различные бактерии, грибки и микробы. Об этом пишет edinstvennaya.ua.
Чаще всего, по мнению ученых, нужно менять наволочки. Они больше всего подвержены размножению бактерий и это чревато аллергией, или акне прямо на лице.
Простыни тоже лучше менять не реже двух раз в неделю, идеально - раз в неделю. Пододеяльник может меняться раз в две недели.
Кроме того, не нужно забывать и о подушке с матрасом. За полтора года без чистки в них накапливается до 16 видов разных грибков. Потому лучше каждые полгода менять матрас и подушку, или отдавать их в химчистку.
Также врачи советуют никогда не садиться на постель в уличной одежде и носках.
Пренебрежение правилами постельной гигиены, предупреждаю дерматологи может вести к астме, аллергии, акне и кожных заболеваний.
Ранее мы писали о том, как подушка влияет на качество сна.
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