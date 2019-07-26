В Киеве 27-28 июля будут отмечать День крещения Киевской Руси-Украины. В связи с этим будет ограничено дорожное движение в центре города. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

27 июля с 6:00 до 16:30 проезд будет запрещен:

на ул. Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской),

ул. Крещатик (от ул. Михайловской до Европейской площади),

Владимирском спуске (от Почтовой площади до Европейской площади),

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

ул. Михаила Грушевского,

ул. Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы),

ул. Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной)

28 июля, с 11:00 до 13:30 перекроют движение по Владимирскому проезду (на отрезке от Софийской площади до Михайловской площади).

Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем КГГА сообщит дополнительно.

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