Сажотрус не тільки рідкісна професіє, а ще й загадкова

Парад сажотрусів сьогодні пройшов у Мукачеві. Ювілей Берті Бачі - міського коминяра - святкували усім миром. 9 років тому у місті йому поставили пам'ятник, а вже 4 роки поспіль у день народження гучно святкують.

Сажотруси з різних країн з'їхалися у Мукачево.

Щодня на дахах, у сажі, нині вони - при параді, в руках інструменти.

"Цей інструмент - це щітка, нею павутина збирається, сажа. Ну, а це це - важкий інструмент. Це мій нормальний вид".

Привід зібратися - день народження відомого Мукачівського сажотруса Берталона Товта, або як його кличуть у народі - Берті Бачі. Нині він святкує 70-річчя.

А опоки винуватець свята готується, коминарка з Угорщини Еліза, розповідає про будні стародавньої професії.

"Так, я сажотрус. Роботи в нас багато. На дах кожного дня доводиться вилазити. Чищу труби, все що треба. І ні, робота не складна, а дуже хороша", - говорить Еліза Молочік, коминарка з Угорщини.

Еліза каже: в Угорщині професія сажотруса доволі популярна. Чого не скажеш про Мукачево. Крім Берті Бачі коминарем тут працює тільки його онук.

"Кожен день щось нове. Кожен день якісь нові проблеми", - говорить Андрій Глейдман, сажотрус з Мукачева.

Сажотрус - не лише рідкісна професіє, а й загадкова. Існує повір'я: побачити каменяра - на щастя. А якщо схопити його ще й за ґудзика та загадати бажання - воно неодмінно здійсниться.

"Вот просто так. Поставить сюда руку, загадываешь желание и опускаешь. Мне нельзя говорить и сбудется мое желание - ну, я не золотая рыбка", - говорить Рауль Ронт, сажотрус з Естонії.

Сажотруси привітали ювіляра - і рушили парадом центральними вулицями міста.

"Целый год разъезжаем по Дням рождениям".

Перехожі радо фотографувалися, долучалися до ходи коминярів. І, звичайно, хапали їх за ґудзики.

"Загадала ? - Да. - Загадывай много денег, много детей", - говорять Денис та Катерина Кутузови, вірять в силу ґудзика.

Берті Бачі - чи не єдиний в Україні, кому встановили пам'ятник за життя. Сам сажотрус, із 40-річним стажем, каже, про такі почесті навіть не мріяв. Проте зізнається - така увага у день народження йому лестить. Хапаючись за ґудзика, загадує і своє бажання.

"Cчастя в душе желаю каждому и вам. Что бы было в мире счастье і здоровье", - говорить Берталон Товт (Берті Бачі), сажотрус з Мукачева.

Берти Бачі переконаний: його мрія обов'язково здійсниться.