Вижити за будь-яких умов. Під Черкасами для підлітків створили справжню школу морських піхотинців. Уже кілька років вона існує на базі місцевого клубу юного моряка. Щоліта школярі живуть у таборі та освоюють морську справу. А цьогоріч для школярів влаштували справжній курс підготовки молодого бійця.

Цей табір на базі Черкаського "Клубу юного моряка" ніколи не буває порожнім. Його вихованці проводять на березі Дніпра кожне літо. А вже два роки поспіль канікули для юнаків та дівчат стали дійсно особливі.

503-й батальйон морської піхоти створив тут юнацький підрозділ. Цього літа школярі проходять підготовку у своєрідній школі виживання морпіха. Доки одна група вийшла на 30 годинний марш-кидок, інша захопила їхній табір і готується до штурму - укріплюються і мінують територію.

"Будемо придивлятися до їх уваги - чи спрацює вона, чи ні, щоб була не сама засекречена".

За легендою юнацьких навчань, - група юних морпіхів має відбити у ворога табір. У наступ школярі ідуть як бувалі вояки - щоправда, замість справжньої зброї, навчальна, замість гранат - петарди.

Не маючи змоги прорвати оборону, група морських піхотинців оточує загарбників і проривається з флангів. За лічені хвилин табір знову під контролем української морської піхоти, у полон беруть усіх… навіть журналістів:

"От так от, журналістам "Інтера" теж доводиться непереливки"

Наймолодшому морському піхотинцю лише 12 років. Попри свій вік Давид завзятий боєць - в атаку йшов у повній бойовій викладці. Каже, про такі активні канікули міг тільки мріяти. Хлопчина витримав і штурм, і навіть 30-годинний марш-кидок.

"Ти витримав марш кидок? - Да, він не важкий був! Ми встали зранку, пішли по лісах, по полям, потім прийшли до лісу - ми там окопувалися, робили всякі окопи, лежки, для ночівлі табір підготували", - розповідає Давид Сергієнко, учасник вишколу морського піхотинця.

Бойовий вишкіл діти проходять під суворим наглядом інструкторів-морських піхотинців. На час навчань вояки привезли у табір зброю, намети, форму, бронежилети та димові шашки. Після звільнення табору юнацький підрозділ шикують і по-військовому дякують:

"Я вважаю, з завданням всі справились, не зважаючи на погодні умови, які були у вас в лісі. Оголошую всім подяку".

З кожним роком вишкіл юного морського піхотинця набирає обертів. Минулого літа участь у навчанні взяли до півтора десятка школярів з Черкас, нині - 40 дітей з усієї України. І військові, і школярі від такої підготовки у захваті.

"Не зважаючи, що їм десь важко - це нелегка справа, - але все одно, вони через "не можу", на характері - вони виконують все, що вимагають від них інструктора. Це загалом базова підготовка, лише ази", - зазначив Юрій, інструктор, військовослужбовець морської піхоти України.

І для дітей, і для їхніх батьків - вишкіл абсолютно безкоштовний. Усі витрати на підготовку взяли на себе військові, Черкаський "Клуб юних моряків" та волонтери. Кажуть, ні сил ні грошей на це не шкода, адже витрачати їх на навчання юнаків - це інвестувати у майбутнє своє країни.