По состоянию на вторник, 30 июля, по результатам досрочных парламентских выборов Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

На заседании на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий установлены результаты голосования в 49 мажоритарных округах.

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"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось от том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.