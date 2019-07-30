Досрочные выборы: названы имена 84 депутатов [ Редактировать ]
По состоянию на вторник, 30 июля, по результатам досрочных парламентских выборов Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
На заседании на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий установлены результаты голосования в 49 мажоритарных округах.
"Таким образом, по состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 84 народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось от том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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