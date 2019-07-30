Я не боюсь подозрения, но все должно быть в рамках закона - глава ОАСК Павел Вовк [ Редактировать ]
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что про повестку в Генпрокуратуру он узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно норм УПК. Об этом он написал у себя в Facebook.
"Только что узнал, что ГПУ вызывает меня для проведения процессуальных действий: вручение подозрения и допроса. Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно нормам УПК. Мне откровенно грустно, что в стенах Генпрокуратуры пиар победил закон и здравый смысл. Складывается впечатление, что повестка была выписана ГПУ исключительно по требованию "грантовых зрадолюбов".
Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: Я не боюсь вручении подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения – это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк. Это дело является вымышленной, юридически бесперспективной и является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость", - заявил Вовк.
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